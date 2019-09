Napoli, Ancelotti a Klopp: "Se perdi qua, poi vinci la Champions"

Ancelotti commenta il successo per 2-0 del Napoli sul Liverpool: "Mi è però piaciuta la partita sporca del Napoli, dobbiamo sapere fare tutto".

Una vittoria che può indirizzare un girone ma che non deve montare la testa. Il 2-0 con il quale il si è imposto al San Paolo contro il , nel debutto in , regala ai partenopei un avvio da sogno contro i campioni d'Europa.

Un grande successo, arrivato grazie al rigore di Dries Mertens e al raddoppio di Fernando Llorente, che Carlo Ancelotti ha commentato nel post-gara ai microfoni di 'Sky Sport'.

"Con il Liverpool serve sempre fare una gara di sacrificio, è difficile. Abbiamo perso dei palloni nel primo tempo, era complicato. Abbiamo poi cercato di verticalizzare di più su Lozano. La partita è stata sempre in equilibrio e mi è piaciuto quando sullo 0-0 abbiamo difeso. Poi abbiamo sfruttato bene le due occasioni".

Per Ancelotti questa è stata soprattutto una vittoria di squadra.

"È stata la vittoria di una squadra che ci crede. Che a volte si perde ma ci crede. Per quello dico che mi è piaciuto quando ci siamo difesi. A volte mettere una palla lunga non è una bestemmia. Dobbiamo saper fare tutto. Sono arrivati giocatori importanti e che migliorano la qualità della rosa. Ora bisogna assemblarli. Tutti vorrebbero giocare ma la UEFA ha ancora una regola incomprensibile sulle panchine corte e così dobbiamo mandare dei giocatori in tribuna".

Il Napoli non ha avuto però grandi occasioni ma la forza è stata quella di non mollare mai.

"La partita era stata impostata per giocare in profondità. Però non ci sono state tante opportunità, alcune cose non ci sono riuscite. A volte il calcio non ti permette di fare tutto quello che vuoi però credo che ci siamo adattati bene. Mi è però piaciuta la partita sporca del Napoli".

Ancelotti ha poi parlato dell'esordio in Champions League di Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret, lasciandosi scappare una piccola gaffe.

"Ho chiesto a Di Lorenzo quante partite aveva giocato e mi ha detto che era la prima. Ha giocato bene. Anche per Meret era la prima? Pensavo avesse già giocato, che allenatore che sono".

Una battuta, infine, sulla frase detta a Jurgen Klopp dopo la gara.

"Gli ho detto stai tranquillo. Se perdi qua, poi vinci la Champions. Si è rasserenato così".

Ancelotti si è poi recato in conferenza stampa.

"Abbiamo fatto una gara completa, difendendo anche basso. La squadra è stata attenta e compatta quando il Liverpool aveva la palla. Sono molto contento. La gara è stata equilibrata, non direi che una delle due squadre è stata superiore. Però è stato un nostro merito stare in equilibrio contro il Liverpool, che è la migliore squadra in Europa. E lo è stata anche stasera. Ci ha costretto agli straordinari".

Klopp ha indicato il Napoli tra le favorite per la vittoria della Champions League ma ha anche criticato il rigore assegnato agli azzurri questa sera. Due temi affrontati da Ancelotti.