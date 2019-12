Napoli, Ancelotti annuncia: "Domani ci vedremo con De Laurentiis"

Carlo Ancelotti lascia il proprio futuro in sospeso dopo Napoli-Genk: "Dimettermi? Non l'ho mai fatto. Sarà un incontro di comune accordo".

Tutto facile per il , che supera il per 4-0 e approda agli ottavi di finale di . Ma l'attenzione è tutta rivolta a Carlo Ancelotti, che potrebbe aver diretto gli azzurri per l'ultima volta. Anche se, ai microfoni di 'Sky Sport', il tecnico spera di poter continuare.

"Mi auguro di sì, ma è una valutazione che farà il presidente. Ci vedremo domani. Quindi vedremo il da farsi. A me non hanno detto niente, ho preparato la partita. Dimettermi? Non l'ho mai fatto in vita mia...".

Il girone di Champions League è stato concluso nel migliore dei modi, pur arrivando al secondo posto. Eppure in il Napoli sta faticando parecchio a ingranare.

"Questa è una squadra che ha qualità, ma lo sta dimostrando in Champions e non in campionato, dove siamo molto indietro".

La sensazione, a Napoli come a di Baviera, è che Ancelotti non sia più un blocco unico con la rosa, come sembrano confermare gli accadimenti delle ultime settimane.

"Ma sono due situazioni diverse. A Monaco è stato uno scontro con la società, che pensava fosse necessario un cambio della vecchia guardia. Qui la squadra non è riuscita a esprimere le proprie qualità, ma non perché ci sia stato qualche attrito. Ci sono stati degli episodi, ma come in tutte le squadre. Non ho avuto discussioni nemmeno con la società".

Il prossimo obiettivo del Napoli, con o senza Ancelotti, è quello di andare più avanti possibile in Champions League.

"Ma intanto dobbiamo migliorare in campionato. Siamo distanti dal quarto posto, che è l'obiettivo di tutti i giocatori. Recuperando alcuni giocatori potremo tornare in carreggiata".

Si chiude ancora con l'incontro in programma domani: decisione del presidente o di Ancelotti?

"Sarà un incontro deciso di comune accordo per valutare la situazione del momento".

In conferenza stampa, l'argomento è ancora quello: il futuro di Ancelotti. E il tecnico conferma il tenore dell'incontro in vista con De Laurentiis.