Delirio a Napoli: squadra a casa quasi all'alba, dietrofront del treno

Le migliaia di tifosi alla stazione centrale di Napoli ha costretto a cambiare i piani: dietrofront del treno e squadra scesa ad Afragola alle 4.

Una notte di passione, in tutti i sensi. Il trionfo in Coppa ha mandato in delirio , col popolo partenopeo sceso in piazza a festeggiare la vittoria ai rigori sulla Juve e costringendo il club a sconvolgere i piani del ritorno a casa.

Inizialmente la squadra doveva far capolino alla stazione centrale, ma alla luce dell'assiepamento di oltre mille tifosi all'esterno di Piazza Garibaldi il treno proveniente da che trasportava calciatori, staff e dirigenti ha deciso di far dietrofront.

L'articolo prosegue qui sotto

Partito dopo l'una di notte dalla Capitale, per evitare di incrociare la folla di sostenitori entusiasti e pronti a celebrare Insigne e soci e aumentare il caos ha prima scelto di fermarsi ad Afragola ma successivamente ha proseguito per Napoli.

Altre squadre

Le notizie della calca di persone presenti fuori la stazione centrale, però, alle 2 passate ha portato la società a tornare nuovamente sui propri passi ed optare per la sosta definitiva presso il moderno scalo dell'hinterland. Dove anche lì, nel frattempo, dopo essersi sparsa la voce era giunto un numero cospicuo di tifosi.

E' ad Afragola che alla fine, soltanto intorno alle 4 del mattino, tutto il Napoli è sceso dal treno facendo rientro nelle rispettive abitazioni con taxi e altre vetture. Una notte di gioia, conclusa quasi all'alba.