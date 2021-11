Nainggolan si sblocca dopo 3 mesi: ma l'Antwerp è fuori dall'Europa

E' partito dal Belgio da ragazzino con il sogno di una grande carriera calcistica, è tornato in patria, nella sua Anversa, sedici anni dopo essere cresciuto in maniera esponenziale in Italia, con le maglia di Piacenza, Cagliari, Roma e Inter. Radja Nainggolan è passato tra polemiche e gloria, firmando per l'Antwerp a 33 anni. In una prima stagione da professionista a casa, senza grossi squilli.

Basti pensare che solamente dopo tre mesi, l'ex Cagliari è riuscito a sbloccarsi. Lo ha fatto nella decisiva gara di Francoforte contro l'Eintracht, segnando una rete della sue, seppur con deviazione netta: destro al volo e prima gioia per Nainggolan, che non ha certo passato giorni brillanti da quando è tornato ad Anversa.

La gioia personale del classe 1988 si è però spenta presto, visto il 2-2 finale dell'Eintracht: in extratime, infatti, il club tedesco ha trovato il pareggio, causando l'eliminazione dell'Antwerp. Quarto in classifica, il club belga dice addio all'Europa League, ma anche alla possibilità di essere retrocessa in Conference.

Una vera e propria delusione, per chi si aspettava di stupire in una delle due competizioni europee e che invece a novembre è già fuori da tutto, anche a 90' dal termine. Certo, in campionato c'è un secondo posto mantenuto con le unghie e con i denti, che potrebbe portare ai playoff Scudetto in primavera, ma l'eliminazione continentale è cocente per Frey e compagni.

Il doppio impegno ha abbattuto la squadra di Priske, che prima del pareggio contro l'Eintracht aveva ottenuto un solo altro punto nelle cinque gare precedenti. I due in classifica non bastano per rimanere aggrappati almeno alla Conference League, che sarà il ripiego del Fenerbahce, k.o contro l'Olympiakos.

Nainggolan, che ha firmato con l'Antwerp fino al 2023, ha giocato 13 gare in stagione, finendo nel tabellino di marcatori e assistman per la prima volta contro l'Eintracht: tra Europa League e Pro League, infatti, non era ancora riuscito a firmare un passaggio decisivo o una rete, attesa di fatto otto mesi (a marzo era andato in goal nella sfida tra Cagliari e Sampdoria).

Vista la forte posizione dell'Anversa in classifica, Nainggolan avrà probabilmente l'opportunità di giocare in Europa anche nella prossima stagione, in una delle tre competizioni. Per ora, però, il bilancio, sia personale, sia relativo al cammino continentale del suo club, è decisamente negativo.

Guai a disperarsi però: il bicchiere può essere mezzo positivo, considerando la sola competizione in cui potrà concentrarsi la sua squadra, magari ancor più letale grazie ad un Ninja finalmente sbloccatosi dopo tanta attesa.