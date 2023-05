Nagelsmann esonerato, il racconto del suo agente: "Mi ha detto: 'Mi stai prendendo in giro?'"

L'agente dell'allenatore tedesco ha svelato i retroscena degli attimi dell'esonero di fine marzo: "Stavo bevendo una bottiglia di vino".

Dell'esonero di Julian Nagelsmann si è discusso a lungo: un evento sorprendente per chiunque, avvenuto durante la sosta per le Nazionali. E da lì in poi in casa Bayern Monaco nulla è stato lo stesso.

"Stavamo giusto bevendo una bottiglia di vino quando ho ricevuto la telefonata da un giornalista che mi ha detto ' Come, non lo sai ancora? Julian è stato esonerato, Tuchel è il nuovo allenatore".

A raccontarlo è Volker Struth, agente di Nagelsmann, nel podcast della Bild "Phrasenmäher", descrivendo gli eventi della sera del 24 marzo. Nel corso della serata, trascorsa in un ristorante di Colonia, Struth ha poi ricevuto diversi messaggi, prima di decidere di contattare Nagelsmann.

"Anche lui non sapeva nulla e ci ha chiesto: 'Mi stai pendendo in giro?'. Il problema non è che è stato licenziato, ma il 'come'".

Dal Bayern Monaco nessuna comunicazione, fino a quando Sascha Breese non ha contattato Hasan Salihamidzic.

"C'è qualcosa che dobbiamo sapere?".

Proprio dopo quel messaggio su Whatsapp, come ha raccontato Struth, il direttore del Bayern ha convocato lo staff di Nagelsmann. "Lì abbiamo saputo che era vero".

"Avrei scommesso la mia fortuna che dopo la partita con il Bayer Leverkusen non sarebbe successo nulla e che lo avrebbero aspettato per le sfide di Champions League contro il Manchester City".

Un evento che ha spiazzato tutti: l'agente di Nagelsmann e l'allenatore tedesco inclusi, venuti a conoscenza della decisione del Bayern quasi per caso.