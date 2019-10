Nagatomo cartone animato: l'ex Inter comparirà in Holly e Benji

Yuto Nagatomo, terzino giapponese ex Inter oggi al Galatasaray, sarà protagonista in un anime speciale di Holly e Benji dove interpreterà se stesso.

Yuto Nagatomo in Holly e Benji. Il terzino giapponese, ex e Cesena ed oggi al , farà capolino in un anime speciale del celebre cartone animato sul calcio.

Nagatomo, per l'occasione, interpreterà se stesso nella puntata del 3 novembre che rientra nel programma annuale 'FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!'.

Il laterale nipponico ha deciso di collaborare e sarà protagonista di Holly e Benji - supervisionato dal creatore Yoichi Takahashi - che in patria prende il nome di Capitan Tsubasa: il tema del programma, verterà sui tesori umani del .

All'interno della puntata speciale, il sensei Takahashi spiegherà come si è giunti alla creazione del famoso manga giapponese.