MVP Serie A 2020/2021: Barella miglior centrocampista, Vlahovic miglior U23

La Serie A comunica i migliori della stagione 20/21: Donnarumma miglior portiere, a Vlahovic il premio di best Under 23, Romero miglior difensore.

La Serie A 2020/21 si è conclusa da poco più di una settimana e, come ogni anno dopo una stagione dura e intensa, la Lega comunica il nome dei vincitori dei premi per coloro che si sono distinti maggiormente sul terreno di gioco.

Finora sono tre i riconoscimenti assegnati: Gianluigi Donnarumma è il miglior portiere del campionato, pilastro del Milan che, grazie anche alle sue parate, è riuscito a riconquistare la Champions League dopo sette anni di assenza attraverso il secondo posto finale alle spalle dell'Inter campione.

La palma di miglior giocatore Under 23 va invece a Dusan Vlahovic, reduce dall'annata della consacrazione a livello personale: con i suoi 21 goal ha aiutato sensibilmente la Fiorentina a raggiungere la salvezza, 14 dei quali realizzati nel solo girone di ritorno.

🌟MVP 2020/2021🌟



Miglior Under-23: Dusan Vlahovic! 🔝



Forza fisica, tecnica sopraffina e 21 reti realizzate: una stagione da ricordare per il giovane serbo! 🔥 https://t.co/wPRQhFc4SY



⏳ Gli altri MVP 2020/21? Stay tuned! #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/roSeRqDvv5 — Lega Serie A (@SerieA) May 31, 2021

Ennesima qualificazione in Champions per l'Atalanta, stagione della svolta per Romero: il difensore della Dea è stato infatti premiato come miglior difensore della Serie A 2020/2021. Battuti diversi colleghi che hanno segnato l'annata, dagli scudettati dell'Inter, al resto dei colleghi nelle posizioni di testa.

🌟MVP 2020/2021🌟

Miglior difensore: Cristian Romero! 🔝



Insuperabile nell'uno contro uno, rapido nei recuperi e abile a leggere in anticipo le giocate avversarie: una stagione pazzesca! https://t.co/UhKRPFYT7a #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/2wVrZ6ZRcf — Lega Serie A (@SerieA) May 31, 2021

Campione d'Italia con l'Inter, praticamente sempre presente, Barella è stato uno dei giocatori fondamentali per Conte: ormai completamente maturato sia in Italia che in Europa, il giocatore sardo è stato premiato come miglior centrocampista della stagione 20/21.

I vincitori delle categorie potranno fregiarsi del rispettivo premio con la patch celebrativa presente sulle maglie della prossima stagione. Tutti verranno premiati all'inizio del campionato 2021/22.