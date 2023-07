Muscoli, trofei e diverbi: Jaap Stam, il difensore 'perfetto' che disse no a Inter e Juve

Jaap Stam si è sempre contraddistinto per la sua grinta dentro e fuori dal campo nelle sue esperienze europee. Al Milan ha vissuto l'incubo Istanbul.

I muscoli, lo sguardo 'feroce', la grinta da guerriero. Jaap Stam incarna esattamente l'identikit del difensore centrale perfetto. Il gigante olandese faceva paura agli avversari solo a guardarlo.

"Yip Yap Stam is Big Dutch Man ("Yip Yap Stam è un gigante olandese")



Get past him if you fucking can ("prova a superarlo se ci riesci")



Try a little trick and he’ll make you look a dick ("Gli fai una finta e ti farà sembrare un coglio**").



Yip Yap Jaap Stam".

È questo il coro che i tifosi del Manchester United hanno dedicato al difensore di Kampen. Una vera e propria icona dei Red Devils e non solo: Stam è riuscito a lasciare il segno nei vari club in cui ha militato.

Figlio di un carpentiere e fratello maggiore di tre sorelle, Jakub (soprannominato Jaap) Stam nasce in Olanda nel 17 luglio 1972. Tifosissimo dell'Ajax, inizia a giocare in una piccola squadra di Kempen, il DOS. Nonostante le ottime qualità tecniche e le grandi doti fisiche, il percorso è lungo e insidioso e la prima grande chiamata arriva solo all'età di 20 anni, quando firma il contratto con lo Zwolle ed esordisce tra i professionisti. Le qualità non mancano ma un carattere fumantino lo porta spesso a scontrarsi con gli altri. Inizia, così, a peregrinare tra Cambuur e Willem II, fino al trasferimento al PSV nel 1996. Ad Eindhoven arriva la definitiva consacrazione: al suo primo anno, Stam conquista Eredivisie, Coppa d'Olanda e Supercoppa.

La crescita di Stam è esponenziale. Le prestazioni del gigante catturano l'attenzione di Sir Alex Ferguson, che nell'estate del 1998 decide di sborsare 10,6 milioni di sterline - cifra record per un calciatore olandese - per strappare il difensore al PSV Eindhoven. Anche a Old Trafford, Jaap si conferma un vincente: il classe 1972 conquista al primo anno con la maglia dei Red Devils il 'Treble', ovvero vince la Premier League, la Champions League e l'FA Cup. Un'annata memorabile per il Manchester United, che stabilisce il nuovo record di 45 incontri senza sconfitta (dal 24 dicembre 1998 al 3 ottobre 1999). Il momento d'oro della squadra di Ferguson prosegue l'anno successivo, con la vittoria della Coppa Intercontinentale contro il Palmeiras e il secondo successo di fila in Premier League. Stam resta allo United per tre stagioni. Nell'ultimo anno tra le fila dei Red Devils, l'olandese conquista il terzo campionato d'Inghilterra ma è costretto a saltare un consistente numero di partite a causa di un grave infortunio, oltre alle polemiche per le critiche a Ferguson e alcuni compagni all'interno della sua biografia. La rottura è definitiva: in estate è la Lazio ad approfittarne.

"L’errore che non mi perdonerò mai? Lasciare andare via Jaap Stam. Non avrei mai dovuto venderlo" afferma Alex Ferguson qualche anno dopo.

Il club di Cragnotti mette sul piatto 48 miliardi di lire e si assicura le prestazioni di Stam. Durante la prima stagione, il difensore olandese gioca appena 18 partite in campionato e 5 in Champions League a causa di alcuni problemi fisici. Nell'annata successiva, quella 2002-2003, diventa un pilastro della squadra di Roberto Mancini dopo la partenza di Alessandro Nesta, ma alcune dichiarazioni rilasciate al sito della UEFA sulla proposta di Baraldi di tramutare stipendi in azioni del club vengono mal digerite da società e tifosi, incrinando i rapporti.

"Mi hanno offerto di pagarmi i quattro mesi di stipendio rimasti, relativi a questa stagione, con delle azioni della società altrimenti la società richiede che per il prossimo anno tutta la squadra accetti una riduzione del 45% delle cifre stabilite dai contratti pagando i crediti maturati quest’anno e il resto dello stipendio nei cinque anni successivi. Secondo me si tratta di una proposta ridicola. Capisco che il club sta attraversando un momento difficile, ma io non posso andare al supermercato e fare la spesa per la mia famiglia pagando con delle azioni. Non so proprio cosa accadrà. Non accetterò l'attuale offerta della Lazio, ma non è sicuro al 100% che vada via. Ho ancora due anni di contratto e intendo rispettarlo. Molte cose possono cambiare nel corso dell'estate, devo aspettare e vedere cosa succederà".

Stam resta alla Lazio un altro anno. Il tempo di alzare al cielo una Coppa Italia al Delle Alpi contro la Juventus. Nella sua ultima stagione in biancoceleste diventa un vero e proprio leader, ma a causa dei problemi finanziari è costretto a lasciare il club.

L'olandese va al Milan, dove ricompone con Nesta e Pancaro (con l'aggiunta di capitan Maldini) la difesa dei primi tempi con la Lazio. Il 'Diavolo' lo annuncia il 17 maggio 2004, nel giorno della vittoria del suo 17esimo scudetto.

"Mi volevano Juve e Inter, ma scelsi i rossoneri senza pensarci. Sono cresciuto con Van Basten, Gullit e Rijkaard, non potevo rifiutare. Guardavo a destra a vedevo Kakà, Inzaghi e Nesta; a sinistra c’erano Crespo, Cafu, Maldini e Gattuso. Ancelotti era il numero uno" ha raccontato lo stesso difensore ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport.

Il debutto con la maglia rossonera arriva proprio contro i biancocelesti nella Supercoppa Italiana vinta il 21 agosto: resterà l'unico successo con il ‘Diavolo’. All'ombra della Madonnina arriva anche la delusione di Istanbul con la finale di Champions League persa in rimonta contro il Liverpool.

"Un incubo. Nel 1999 ho vinto il ‘Treble’ con lo United, ma mi chiedono sempre cos’è successo all’intervallo col Liverpool. Circolano storie da anni, tutte false. Ancelotti ci disse di tenere alta la guardia, ma subimmo 3 gol in 6 minuti e non ci riprendemmo più".

Nel gennaio 2006, Stam corona il sogno di vestire la maglia dell'Ajax, il club tifato fin da bambino. Con i 'Lancieri' conquista due Supercoppe Olandesi e una Coppa d'Olanda, prima di dire definitivamente stop a causa dei problemi fisici e appendere gli scarpini al chiodo.

Stam ha scelto di continua a lavorare nel mondo del calcio e ha intrapreso la carriera di allenatore. Dopo le esperienze nei settori giovanili di Zwolle e Ajax, nel 2016 arriva la prima opportunità con i 'grandi': è il Reading ad affidarsi al gigante olandese. Resta in Inghilterra due anni, prima di allenare in patria: Zwolle e Feyenoord, fino alla chiamata del Cincinnati in MLS, negli Stati Uniti, al momento l'ultimo club guidato da tecnico.

Nella carriera di Stam ci sono istantanee indimenticabili che spiegano perfettamente il temperamento di un calciatore straordinario. L'11 giugno 2000, nella sfida d'esordio dell'Olanda a Euro 2000, il difensore si fa ricucire "a crudo" un taglio vicino all'occhio in seguito a uno scontro con un altro gigante, l'attaccante della Repubblica Ceca Jan Koller. Poi una serie di scontri sul rettangolo verde di gioco: dalle mani al collo a Pietro Parente durante un Ancona-Lazio, con la simulazione di uno strangolamento che fece il giro del mondo, ai battibecchi con Ibrahimovic, Zamorano e Gronkjaer durante le esperienze con le maglie di Milan e Manchester United.

Immagini indelebili di un guerriero che non ha mai avuto paura e ha riscritto i canoni di difensore perfetto.