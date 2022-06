Prosegue il periodo di rinascita calcistica dell'attaccante di proprietà della Lazio, dopo diversi mesi in prestito al Mallorca, in Liga.

Con il Mallorca ha segnato più goal, in pochi mesi, che con la Lazio in un anno e mezzo: è una buona notizia per lui, che dovrebbe segnar di mestiere, e per il suo futuro.

Vedat Muriqi, comunque, continua a siglare reti su reti, anche in Nazionale: sceso in campo contro l'Irlanda del Nord in Nations League, l'attaccante ha condotto il Kosovo alla vittoria grazie a una doppietta tra il 9' (su rigore) e il 52'.

E' la perfetta chiusura di una seconda metà di stagione che lo ha visto protagonista in Spagna, in Liga: arrivato a fine mercato dalla Lazio, Muriqi si è distinto nel Mallorca mettendo a segno 5 goal in 16 gare di campionato, 4 dei quali decisivi ai fini del risultato.

Un bottino che ha consentito alla formazione spagnola di conquistare la salvezza in massima serie, nonché trampolino di lancio, anzi, di rilancio in ottica futura.

L'articolo prosegue qui sotto

Muriqi è ancora di proprietà della Lazio, che nel 2020 lo ha acquistato dal Fenerbahce, ma il Mallorca ha la possibilità di riscattarlo a circa 12 milioni di euro.

"Siamo in trattativa con la Lazio: faremo del nostro meglio per tenerlo", ha spiegato Pablo Ortells, il direttore sportivo del club spagnolo.

Per adesso, comunque, c'è una certa differenza di vedute circa il valore economico dell'attaccante, ma il mercato è ancora all'inizio: Muriqi, intanto, continua a segnare. E sorridere.