Muriel al fantacalcio: quotazione, ruolo e consigli

Luis Muriel, nuovo acquisto della Fiorentina, è stato già inserito nel listone del fantacalcio. Ecco ruolo, quotazioni e consigli per l'asta.

Sembrava poter arrivare al Milan, invece Luis Muriel è tornato in Serie A per vestire la casacca della Fiorentina. Il rinforzo che Pioli ha chiesto alla società è arrivato, pronto a riprendersi un posto imporante in Italia, dove ha giocato per quasi tutta la sua carriera.

Senza dubbio tutti i fanta-allenatori stanno valutando se acquistarlo nel calciomercato di inizio anno: Muriel può essere prezioso non solo per la Fiorentina, ma anche per il fantacalcio.

QUOTAZIONE FANTACALCIO MURIEL

La Gazzetta dello Sport non ha ancora svelato il suo costo per il fantacalcio, mentre Fantagazzetta ha già ufficializzato come la sua quotazione è di 21 crediti. Anche per la Rosea la sua valutazione dovrebbe aggirarsi attorno a questo prezzo.

RUOLO FANTACALCIO MURIEL

Muriel è listato come attaccante, per Fantagazzetta nel Mantra è una punta centrale. Nella Fiorentina l'ex giocatore di Sampdoria, Udinese e Lecce potrebbe giocare comunque anche come esterno d'attacco nel 4-3-3 di Pioli.

PRENDERE MURIEL AL FANTACALCIO?

Conosce la Serie A, quindi sì, il colombiano sarà sicuramente da acquistare nella prossima sessione di fanta-asta. Durante la sua carriera però l'attaccante oramai ex Siviglia ha messo in mostra parecchia discontinuità, quindi servirebbe portarlo in squadra solamente con Simeone in squadra, visto e considerando che probabilmente i due si alterneranno.

In gioco anche la possibilità di vederli insieme in attacco, con Chiesa esterno a completare il tridente. Vale la scommessa, perchè si tratta di Muriel: +1 e +3 assicurati se è in forma. Una seconda parte di stagione sulla via di mezzo non sembra possibile: il 27enne o è tornado, o debolissimo vento.

