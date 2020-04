Müller si lega al Bayern Monaco: ufficiale il rinnovo fino al 2023

Chi voleva puntare su Thomas Müller dovrà farsene una ragione: è ufficiale il rinnovo con il fino al 30 giugno 2023, quando avrà quasi 34 anni.

L'attaccante tedesco ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver prolungato un'esperienza che va avanti ormai dal 2008/2009 e che proseguirà alle dipendenze di mister Hansi Flick, anch'egli reduce dalla firma sul nuovo contratto.

"Per me questa società non è solo un datore di lavoro, è la mia passione. Per me il rinnovo era la priorità numero uno e il club la vedeva allo stesso modo. Ho passato al Bayern già due terzi della mia vita, combattiamo l'un per l'altro. Sono felice di aver firmato per altri due anni, darò il massimo in campo e fuori".

