Colpo di scena, lo Shakhtar spinge Mudryk verso il Chelsea: "Siamo molto vicini"

Il giocatore ucraino sembrava a un passo dall'Arsenal: salvo ulteriori sorprese si trasferirà dall'altra parte di Londra, ai Blues.

Sembrava un affare praticamente fatto, quello che avrebbe portato Mykhailo Mudryk in Premier League, all'Arsenal: e lo sembrava perché tutto lo faceva pensare.

Dalle notizie alle voci: pure l'espressione di Mikel Arteta, punzecchiato in conferenza stampa nelle scorse ore. E il suo sorriso: ecco, non accadrà.

Perché come nel più classico dei colpi di scena di mercato il giovane calciatore ucraino andrà sì a Londra, ma dall'altra parte: dai rivali. Al Chelsea.

E sì, c'entra la differenza economica: il peso che portato con sé l'offerta che i Blues hanno presentato allo Shakhtar Donetsk e che si aggira, come affare complessivo, sui 100 milioni di euro.

Ed è lo stesso club ucraino a confermare i contatti decisivi avvenuti nella giornata di oggi e che hanno, in sostanza, cambiato gli scenari e il futuro di Mudryk, già in viaggio per Londra.

"Il presidente dello Shakhtar Akhmetov e il co-proprietario del Chelsea Behdad Eghbali oggi hanno discusso del trasferimento di Mykhalo Mudryk al Chelsea. Le parti sono molto vicine all'accordo".

Il classe 2001 giocherà quindi in Premier League, ma non all'Arsenal, che è sempre stata in vantaggio su tutti gli altri club (i Top d'Europa) nella corsa al giovane talento.