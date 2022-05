Moviola Verona-Milan: Tonali è in fuorigioco sul lancio di Maignan, goal annullato

Gara fondamentale per la lotta Scudetto quella in programma al Bentegodi: il Milan a caccia della vittoria contro il Verona per superare di nuovo l'Inter in vetta.

Partita non semplice per Doveri, chiamato a dirigerla: al 15' c'è già il primo episodio chiave. Lancio di Maignan per Tonali che lotta e supera Ilic e conclude in rete superando Montipò.

Dopo un consulto con il VAR durato diversi minuti l'arbitro annulla la rete del momentaneo 0-1: al momento della battuta del portiere francese il centrocampista rossonero è in fuorigioco.

Check del VAR anche sul vantaggio del Verona firmato Faraoni per un possibile tocco di braccio di Barak nel duello con Kessié prima del goal: il centrocampista gialloblù tocca con la spalla, tutto regolare.

