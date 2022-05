Moviola Udinese-Inter: niente fuorigioco sulla ribattuta di Lautaro

Chiffi chiamato ad arbitrare una partita importantissima per le sorti del campionato come quella tra Udinese e Inter in programma alla Dacia Arena.

Il direttore di gara si trova impegnato alla fine del primo tempo, quando Pablo Marì atterra Edin Dzeko nei pressi dell'area piccola: dopo aver rivisto l'azione all'on field review Chiffi concede il calcio di rigore.

Dal dischetto va Lautaro Martinez che centra sì lo specchio, ma non insacca: la palla viene respinta e poi spedita in porta dall'argentino in seconda battuta.

Proteste dell'Udinese: la conclusione dell'attaccante nerazzurro sbatte sul palo, e qui la regola è chiara. Se un calcio di rigore viene respinto dal palo, un'eventuale tap-in sarebbe viziato da fuorigioco.

Questo, però, se la conclusione sbatte nettamente sul palo senza deviazione del portiere: Silvestri, nel caso specifico, tocca il pallone dopo la deviazione sul montante, rimettendo in gioco Lautaro Martinez e, quindi, rendendo regolare il goal del momentaneo 0-2.

Nella ripresa goal annullato all'Inter per fuorigioco: è il 79' e Correa scatta sul filo del fuorigioco creando un uno contro due e servendo Vidal per il goal del possibile 1-3. L'argentino, però, serve il cileno quando quest'utimo è in posizione di fuorigioco: Chiffi annulla la rete.