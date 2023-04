Moviola Roma-Milan: spallata di Mancini su De Ketelaere, proteste sul goal di Abraham

I rossoneri protestano per il goal subito: contatto tra il difensore giallorosso e il belga a centrocampo.

Emozioni fino all'ultimo minuto: e tante, tantissime proteste per una gara che vale un pezzo della qualificazione alla prossima Champions League. Roma-Milan è stato anche questo.

Orsato, chiamato a dirigerla, si è trovato ad affrontare diversi episodi da moviola: uno su tutti il cartellino rosso richiesto dai rossoneri nei confronti di Ibanez.

Il difensore giallorosso interviene nella ripresa, intorno al 71', su Saelemarkers: piede a martello in evidente ritardo, poteva starci il cartellino rosso.

Tra le proteste rossonere c'è anche quella relativa al contatto Mancini-Giroud dei primi 10 minuti di gioco: il difensore spinge il francese che poi frana su Kumbulla, causando il fallo di quest'ultimo. La spinta, comunque, è leggera e Orsato lascia correre.

Poi, nel recupero, rete di Tammy Abraham: tutto, però, perte da una spallata dello stesso Mancini, a metà campo, su De Ketelaere. Per Orsato, però, non è fallo: non va neanche a rivedere l'azione.