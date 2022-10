Moviola Roma-Lecce: check del VAR, Hjulmand espulso per intervento pericoloso al 23'

Il centrocampista giallorosso mandato negli spogliatoi dopo un intervento duro su Belotti, segnalato dal VAR come pericoloso.

A chiudere la domenica di Serie A ci pensano Roma e Lecce, impegnati all'Olimpico con ambizioni differenti, ma con lo stesso desiderio di vincere.

Al 23' Prontera impegnato su segnalazione del VAR: il direttore di gara viene richiamato a guardare un intervento in scivolata che vede coinvolti Hjulmand e Belotti.

I due giocatori, poco prima, sono andati al contrasto nel tentativo di guadagnare il possesso del pallone, contesto sulla trequarti.

Prontera, dopo aver riguardato la dinamica dell'azione, estrae il cartellino rosso per il centrocampista giallorosso per intervento pericoloso.

Hjulmand prende sì Belotti poco sotto il ginocchio con il piede a martello, ma si tratta più di un colpo sullo slancio dopo essere andati al contrasto che altro. Rimangono i dubbi su una decisione così importante.

Non sono mancate e non mancheranno le polemiche per la decisione, ma al di là del frame specifico del colpo ricevuto dal "Gallo", sembra più una dinamica di gioco.

In aggiornamento.