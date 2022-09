Moviola Lazio-Napoli: Mario Rui alza il braccio per fermare Lazzari, per Sozza non è rigore

Il direttore di gara impegnato dopo l'ora di gioco della sfida dell'Olimpico: l'intervento del difensore del Napoli è al limite.

Partita molto combattuta, quella tra Lazio e Napoli, con diversi interventi importanti tra primo e secondo tempo: Sozza, arbitro del match, viene impegnato superata l'ora di gioco.

E' il 67' all'Olimpico e Felipe Anderson serve un filtrante verticale per Lazzari in area di rigore: su di lui ripiega Mario Rui che, per fermarlo, allarga il braccio.

Il laterale biancoceleste cade, accendendo le proteste dei suoi compagni di squadra e dei tifosi presenti allo stadio, ma Sozza decide di far proseguire.

La dinamica è chiara: Mario Rui va in diagonale proteggendo la sfera, ma allargando un po' il braccio, rischiando parecchio.

Si tratta di una di quelle situazioni in cui un rigore, visto l'episodio, può essere fischiato: il direttore di gara, comunque, non lo concede.

Grosso rischio, insomma, per il Napoli al 67': nell'occasione proteste accese di Milinkovic-Savic, ammonito per questo motivo.