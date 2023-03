Moviola Juventus-Sampdoria: dubbi sul controllo di Rabiot, Prontera convalida il goal

Proteste della Sampdoria sul secondo goal del francese per un presunto controllo col braccio: nessun intervento del VAR, Prontera convalida.

Tutto praticamente in un minuto, poco più: al 65' la Juventus si porta in vantaggio contro la Sampdoria all'Allianz Stadium.

Rabiot addomestica la sfera in area di rigore, tra le proteste blucerchiate, poi scarica in rete: Dejan Stankovic e i suoi chiedono un tocco di braccio al momento del controllo.

Le immagini, però, non aiutano a chiarire la dinamica: in alcune sembra che Rabiot abbia controllato con il petto, in altre pare che abbia controllato con il braccio. Insomma, manca una visione univoca.

Prontera, dopo un check in auricolare al VAR, assegna il goal alla Juventus: un minuto più tardi, poi, Cuadrado sfida augello in area di rigore, spiazzandolo con un cambio di direzione.

Il difensore della Samp lo atterra: Prontera ci pensa qualche istante e poi assegna il penalty, poi sbagliato da Vlahovic, fermato dal palo.