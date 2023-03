Il difensore inglese rimedia due cartellini gialli nel giro di due minuti e l'arbitro Jovanovic lo manda in anticipo sotto la doccia.

L'Italia impegnata al "Maradona" contro l'Inghilterra per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2024: un match che rievoca la finale di "Wembley" di EURO 2020.

Gara difficile per gli Azzurri che vanno sotto per un goal di Rice al 13' e subiscono il raddoppio al 44': proprio in quest'ultima occasione è stato necessario l'intervento del VAR.

Su un cross sul secondo palo diretto ad Harry Kane, Giovanni Di Lorenzo interviene con un bracico, ma il direttore di gara in un primo momento lascia correre.

Jovanovic, arbitro del match, una volta richiamato dal VAR e dopo averla rivista assegna il penalty, poi trasformato dall'attaccante del Tottenham, agli inglesi.

Proteste per il contatto che ha portato al tocco di braccio: gli Azzurri reclamano una spinta di Kane. Il direttore di gara non è dello stesso avviso.

Proteste nella ripresa per un intervento di Rice in gamba tesa all'altezza della testa di Barella: il difensore inglese, già ammonito, viene graziato. Ammonito, invece, Walker per un accenno di rissa.

Doppio giallo nel giro di due minuti a Luke Shaw, che viene espulso: prima ammonizione al 78' per perdita di tempo, seconda all'80' per un fallo tattico su Retegui. Jovanovic ci pensa un po', ma alla fine estrae il secondo giallo e dunque anche il cartellino rosso.

