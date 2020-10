Moviola Crotone-Juventus: annullato un goal a Morata, rosso a Chiesa

Rigore assegnato al Crotone, rosso diretto a Chiesa, goal annullato dal VAR a Morata: tanti gli episodi da moviola nel match dello Scida.

La moviola di - :

11' - Bonucci entra in ritardo in area di rigore su Reca, che cade a terra: l'arbitro Fourneau non ha dubbi e assegna il calcio di rigore ai calabresi, trasformato freddamente da Simy.

22' - Kulusevski imbuca in area per Chiesa, cross per Morata che sottomisura non sbaglia. Regolare sia la posizione dell'ex giocatore della che quella dello spagnolo. Nessun dubbio.

60' - Momento da incubo per Chiesa, che entra con un piede a martello su Cigarini e viene punito con la massima sanzione da Fourneau: cartellino rosso diretto.

Altre squadre

76' - Cuadrado sfonda in area e fa partire un cross basso che Morata devia alle spalle di Cordaz da pochi passi. Dopo una lunga revisione al VAR, la rete viene annullata per leggerissimo fuorigioco dell'ex Atletico.