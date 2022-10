Moviola Cremonese-Napoli: Bianchetti tocca Kvaratskhelia in area, per Abisso è rigore

Il direttore di gara chiamato a intervenire poco prima della mezz'ora, assegnando un tiro dal dischetto agli uomini di Spalletti.

In Cremonese-Napoli, complici i risultati del pomeriggio, la formazione allenata da Luciano Spalletti si gioca la vetta solitaria della Serie A.

Una partita non semplice, quindi, per Abisso, chiamato a dirigere il match con lucidità sin dai primi minuti: e infatti deve intervenire al 24'.

Kvaratskhelia si libera su Bianchetti in area di rigore, dribblandolo e sfidandolo in uno contro uno: il difensore della Cremonese lo affronta, con il georgiano che cade e Abisso che indica il dischetto.

Dopo un check del VAR il direttore di gara conferma la decisione, assegnando il calcio di rigore poi trasformato da Politano per lo 0-1 parziale.

Rimangono, però, dei dubbi: Bianchetti interviene sia sul pallone che sulle gambe dell'avversario, ma l'entità del contrasto fa riflettere. Il contatto, comunque, c'è stato: episodio che sicuramente farà discutere.

Il direttore di gara, poi, si rende protagonista di un fischio non convintissimo poco dopo, episodio ripetuto: Abisso ferma il gioco per fuorigioco della Cremonese all'altezza del centrocampo, con il Napoli già ripartito in contropiede, non concedendo il vantaggio.

In aggiornamento.