Moviola Bologna-Milan: braccio largo di Lucumì nel finale, Massa non dà il rigore

Proteste della formazione rossonera nei minuti finali al Dall'Ara: tocco del difensore del Bologna, decisione contestata.

Tra le due sfide di Champions League contro il Napoli, il Milan va di scena al Dall'Ara contro il Bologna per proseguire la sua corsa tra le prime in classifica in Serie A.

Gara abbastanza complessa per Massa, impegnato già nel primo tempo e contestato per alcune decisioni arbitrali. Tra queste la scelta di lasciar correre sull'intervento sbagliato da Soumaoro che, in area di rigore, pesta il piede a Rebic.

Tutto regolare secondo il direttore di gara, che viene chiamato in causa anche nel finale di partita, quando Leao prova l'imbucata in area.

Anche in questo caso, episodio molto dubbio che farà discutere: il pallone viene controllato male da Vrancxk e sbatte sul braccio molto largo e alto di Lucumì.

In termini di regolamento sembrano esserci gli estremi per il calcio di rigore, ma Massa decide di lasciar proseguire.