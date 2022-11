Le parole di Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Ludogorets: "Tre turni di stop per Zaniolo erano troppi. Per noi è importante".

La Roma si prepara al giorno della verità in Europa League: i giallorossi devono battere il Ludogorets all'Olimpico per assicurarsi il secondo posto nel girone, valevole l'accesso agli spareggi con le squadre provenienti dalla Champions League. Ai bulgari, vittoriosi all'andata per 2-1, basta anche un pareggio per strappare il pass, in quanto a parità di punti a fare la differenza sarebbe il miglior rendimento negli scontri diretti.

Conferenza stampa della vigilia per José Mourinho, felice per il ricorso accolto dall'UEFA in merito alla riduzione da tre a due turni della squalifica di Nicolò Zaniolo: la sua presenza in campo, a causa di una condizione fisica non al top, resta comunque in dubbio.

"E' stata fatta giustizia, tre giornate di stop erano troppe. Secondo me ne bastava una. Per noi è importante perché può aiutarci a vincere. Prima dell'allenamento non posso dire se giocherà oppure no. L'ematoma è grande e sente dolore, mi piacerebbe averlo a disposizione".

In casa giallorossa è palpabile la tensione di dover giocare per un solo risultato contro una squadra da non sottovalutare, come in un certo qual modo è stato fatto in Bulgaria.

"Se non vinciamo andiamo in Conference League, ma non vogliamo questo. Vogliamo il playoff e il risultato a disposizione è uno solo. Sarà difficile perché c'è questa pressione, per noi ma anche per gli avversari. Contro di noi hanno già vinto nonostante giocassimo seriamente. Cambiai il portiere ma per il resto giocarono le prime scelte, non la Primavera. Credo che lo stadio sarà sold-out, si potrà creare la stessa atmosfera delle sfide con Bodo e Leicester dello scorso anno: così potremo farcela".

"Il Ludogorets giocherà per due risultati, noi per uno solo e questo potrebbe fare la differenza. Sono pericolosi in contropiede, sappiamo di dover correre dei rischi".

Abraham farà parte dell'undici titolare: nonostante gli errori del 'Bentegodi', l'atteggiamento dell'inglese sta soddisfacendo Mourinho.

"Mi è piaciuta la gara di Abraham a Verona, ha sbagliato due goal ma per me non è un problema. Il problema era a inizio stagione, quando non sembrava concentrato. Ora lavora molto e crea problemi agli avversari. I ragazzi non sanno chi giocherà domani, ma posso dire che Tammy giocherà".

Un elogio a Matic, determinante col suo ingresso a Verona, e un'altra ammissione sulla formazione che scenderà in campo.

"Un giocatore 34enne, infortunato, vuole esserci per aiutare la squadra. Un giovane che gli sta vicino può solo crescere bene. Vediamo oggi come sta, se può fare il titolare o meno. Sicuramente sarà dell'incontro. El Shaarawy gioca, poi ne mancano nove".