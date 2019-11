Mourinho al Tottenham, il bentornato di Klopp: "Era disperato…"

Jurgen Klopp commenta l’approdo di Mourinho sulla panchina del Tottenham: “E’ bello che sia tornato, è fortemente motivato”.

Il ritorno di José Mourinho in panchina non è un evento come tutti gli altri. Il suo approdo al ha ovviamente scatenato reazioni in ogni parte del mondo ed è grande la curiosità nel vedere quali risultati riuscirà ad ottenere alla guida degli Spurs.

Tra coloro che hanno dato il ‘bentornato’ allo Special One c’è anche Jurgen Klopp che, parlando nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Premier League che vedrà il suo opposto al , si è soffermato proprio su quanto accaduto al Tottenham.

“Bentornato José! E’ bello riaverlo con noi. Si poteva vedere che era disperato quando non era al lavoro”.

Il tecnico campione d’Europa ha anche voluto rendere omaggio a Mauricio Pochettino.