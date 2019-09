Mourinho fa una sorpresa ad Amadeus in tv: il figlio del conduttore si chiama José

Sorpresa a tinte nerazzurre per Amadeus, noto conduttore e grande tifoso dell' tanto da aver chiamato suo figlio Josè proprio in onore di Mourinho.

Durante la puntata di 'Domenica In', infatti, il tecnico portoghese ha mandato un video-messaggio ad Amadeus che condurrà anche la prossima edizione del Festival di Sanremo.

“Non ci posso credere che hai messo il mio nome come omaggio a tuo figlio. È un orgoglio per me, ti auguro tanta felicità".