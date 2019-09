Mourinho sicuro: "Eto'o avrebbe meritato il Pallone d'Oro"

Samuel Eto’o è stato uno dei perni del di Guardiola prima e dell’ di José Mourinho poi. Sistemi diversi, filosofie opposte, ma stesso successo. Anche per questo, secondo lo ‘Special One’, l’attaccante del Camerun avrebbe meritato di vincere un Pallone d’Oro.

L’ex allenatore di , Inter, Real e United lo ha affermato in un’intervista a ‘Cameroon Radio’, parlando del suo ex numero 9 che soltanto pochi giorni fa ha annunciato il ritiro dal calcio giocato.

“ È difficile capire perché Samuel Eto’o non abbia mai vinto un Pallone d’Oro vista la carriera impressionante che ha avuto. Penso che l’avrebbe meritato , anche se queste cose non dipendono da noi”.

Mourinho ha elencato anche vari trofei che Eto’o ha conquistato nel corso della sua carriera e che lo hanno reso, secondo il tecnico, il top nel ruolo per molto tempo.

“Ha giocato per le migliori squadre nei migliori campionati al mondo, ha vinto ovunque e segnato molto. Ha vinto tre segnando nelle due finali con il Barcellona. É stato il miglior attaccante del mondo per diversi anni ”.

Il ricordo dell’allenatore lusitano va anche a Barcellona-Inter, semifinale del 2010, in cui l’allora numero 9 nerazzurro ha giocato sulla linea difensiva.

“Eravamo in 10 ed Eto’o ha giocato tutta la partita da terzino destro. Si è sacrificato per la squadra e giocato in quella posizione per assicurarci la vittoria. Alla squadra serviva quello”.