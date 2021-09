Mourinho: quanti trofei e quante vittorie nelle sue 1000 gare?

Tutti i dati della carriera di Mourinho, che a settembre 2021 ha raggiunto il grande traguardo delle 1000 panchina in carriera.

E' probabilmente la frase più adatta a descriverlo. Josè Mourinho o si ama, o si odia. Il tecnico portoghese, sin dalla sua esplosione in terra natia, passando per Inghilterra, Spagna e Italia, ha diviso critica e pubblico, La scelta rientra nel campo della soggettività, ma l'oggettività entra in gioco quando si parla dei dati e dei trofei.

Mourinho è senza dubbio uno degli allenatori più vincenti non solo del nuovo millennio, ma dell'intera storia calcistica. Ha conquistato due volte la Champions League, l'Europa League, il Triplete con l'Inter, svariati trofei con il Real Madrid, con il Chelsea e con il primo amore Porto.

QUALI TROFEI HA VINTO MOURINHO?

Mourinho ha vinto tutto in carriera. In attesa di vederlo combattere per un Mondiale, un Europeo o una Copa America in futuro, a livello di club lo Special One ha fatto suo tutto il palmares possibile. Ha vinto due Champions League, una col Porto e una con l'Inter, due Europa League alla guida del Manchester United e una coi Dragoes, ma anche diversi Scudetti, in Inghilterra, Italia e Portogallo.

In Italia Mourinho, nel biennio 2008-2010, ha vinto due Scudetti, una Champions League, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana:

Campionati nazionali, 8

Coppe nazionali, 8

Supercoppe nazionali, 5

Competizioni europee, 4

QUANTE VITTORIE SU 1000 GARE?

Essendo uno degli allenatori con più successo della storia, Mourinho ha ovviamente dalla sua un gran numero di vittorie rispetto alle mille gare in cui si è seduto in panchina. Sono ben 640 le partite in cui ha ottenuto un successo, mentre le gare pareggiate appena 198. Meno di un terzo. Ancor meno le sconfitte, che ammontano a 162.

Le vittorie con il Chelsea, 204, superano di gran lunga quelle con Real Madrid, 127. All'Inter sono state 68, meno che con il Manchester United, 84. 90 i successi alla guida del Porto, 45 con il Tottenham, 12 con il Leira e infine 5 con Benfica e l'attuale squadra, ovviamente la Roma.

Per molti, Mourinho ha raggiunto il top con l'Inter, tra il 2008 e il 2010: oltre le 68 vittorie, 25 pareggi e 15 sconfitte, con una media 2.12 punti a gara.