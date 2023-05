Mourinho nello spogliatoio nell’intervallo: la Roma Primavera vince in rimonta

Lo ‘Special One’ al Tre Fontane nel giorno libero per Roma-Fiorentina Primavera: dopo il discorso nell’intervallo e risultato ribaltato.

Una promessa è una promessa e José Mourinho l’ha mantenuta. Lo ‘Special One’ non poteva però immaginare l’epilogo.

Dopo la sconfitta contro l’Inter all’Olimpico per 2-0, nel match valido per la 33ª giornata, l’allenatore della Roma aveva annunciato la sua presenza al Tre Fontane per la sfida del campionato Primavera tra i giallorossi di Guidi e la Fiorentina.

Il portoghese non solo si è presentato, come annunciato, ma ha spronato la squadra verso la rimonta e il successo per 2-1 contro la squadra dell’ex Alberto Aquilani.

Dopo il vantaggio della formazione toscana nel primo tempo con Di Stefano, Mourinho è sceso nello spogliatoio all’intervallo per spronare i ragazzi di Federico Guidi, in tribuna per squalifica.

Le parole dello ‘Special One’ hanno certamente toccato le corde giuste, visto quanto accaduto nella ripresa.

"Vorrei vedere più intensità e ritmo, siate più aggressivi perché la difesa della Fiorentina è debole e potete superarla - riporta il Corriere dello Sport -. Sarà un secondo tempo diverso. Credo nella vittoria”.

Inoltre è arrivato un rimprovero per Keramitsis per la scelta sbagliata dei tacchetti. Il greco è scivolato in occasione del goal di Di Stefano.

Nella ripresa sono arrivate le reti di Pagano e Padula con cui la Roma Primavera ha ribaltato lo svantaggio iniziale e conquistato i tre punti che valgono il terzo posto in classifica.