Mourinho contro il terreno del Via del Mare: "Campo orribile, difficile fare calcio di qualità"

L'allenatore portoghese soddisfatto per la prestazione dei suoi, un po' meno per le condizioni del manto erboso: "Problema giocare di prima così".

La Roma pareggia al "Via del Mare" con un rigore di Dybala che risponde al momentaneo vantaggio del Lecce, frutto di un'autorete di Ibanez sul colpo di testa di Baschirotto.

Più in generale partita "maschia" quella in Salento, con le due formazioni giallorosse che si sono affrontate a visto aperte fino al triplice fischio di Aureliano.

Al termine della sfida José Mourinho è sì soddisfatto per la prova dei suoi, frenati da un ottimo Falcone, ma non contento per le condizioni del terreno di gioco, come ammesso a Sky.

"Campo orribile, ed era un problema giocare di prima. Difficile giocare calcio di qualità. Abbiamo avuto le nostre possibilità di fare il secondo goal, ma ai miei giocatori non dico niente di negativo. E' difficile per me dire due punti persi: abbiamo un punto in più rispetto a quando siamo arrivati".

La Roma, comunque, viene agganciata dal Milan in classifica: per il portoghese era difficile aspettarsi un risultato simile a inizio stagione.

"E' stata una partita difficile come mi aspettavo: non è il risultato che ci aspettavamo, ma non rimprovero nulla ai miei. Bisogna dare credito al Lecce che ha fatto la sua partita, ha lottato fino all'ultimo per avere questo punto d'oro. Abbiamo gli stessi punti del Milan, e non ci aspettavamo di essere qui a questo punto della stagione".

La gara è stata caratterizzata da numerosi scambi di vedute tra Mourinho e Aureliano che, in mixed-zone, riceve i complimenti del tecnico.

"Ho parlato adesso con Aureliano: partita difficile per la Roma, partita difficile per il Lecce. E partita difficile per l'arbitro. Ha fatto il suo lavoro: c'era un secondo giallo per Strefezza che poteva cambiare la direzione della partita. Aureliano ha lasciato che la partita avesse questa bellezza".