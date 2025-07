"Mourinho infastidito, il tentativo per Calhanoglu non lo fa felice": crisi in vista al Fenerbahçe?

Il tecnico portoghese aspetta Skriniar e due esterni nel mercato in entrata: la sua priorità assoluta non sarebbe il regista dell'Inter.

Il Fenerbahçe, che dopo aver visto trionfare il Galatasaray nelle ultime due stagioni punta al titolo nella nuova annata della Süper Lig turca, continua il proprio lavoro sul mercato. Con un nome pesante sul tavolo.

Il presidente Ali Koç sta gestendo personalmente le operazioni relative alle trattative di questa estate. Il club ha già messo sotto contratto il portiere Tarık Çetin, Jhon Duran e Archie Brown, e ora spera nella classica ciliegina sulla torta.

Il profilo in questione è un nome noto della Serie A: Hakan Calhanoglu. Dopo il Galatasaray, il Fenerbahçe si è messo sulle sue tracce. Il problema è che si tratta di un'operazione che non sembra andare particolarmente a genio a José Mourinho.

L'articolo prosegue qui sotto

La sorpresa Calhanoglu

Il nome di Calhanoglu è piombato come una bomba sul mercato del Fenerbahçe. Secondo le ultime indiscrezioni, calciatore dell'Inter e della nazionale turca vorrebbe vestire la maglia gialloblu e che avrebbe già parlato con il presidente Ali Koç.

Di più: Calhanoglu avrebbe intenzione di negoziare con l'Inter per ridurre il proprio ingaggio a 10 milioni di euro, consentendo così al Fenerbahçe di portare a termine il trasferimento.

Mourinho: "La nostra priorità non è il centrocampo"

Secondo quanto riportato da Samet Çayır di Fanatik e GOAL Turchia, però, il presidente Ali Koç non avrebbe ottenuto l'approvazione di José Mourinho per quanto il trasferimento di Çalhanoglu.

"Calhanoglu non era previsto nei piani - dice il giornalista - Si è deciso di agire dopo che lui stesso ha inviato un messaggio al Fenerbahçe. Non è stato chiesto nulla a Mourinho in quanto la risposta dell'allenatore è chiara: 'La priorità sono Skriniar e due esterni'".

Ali Koç, al contrario, si sta dando da fare per Calhanoglu, che ha espresso il desiderio di giocare nel Fenerbahçe, tanto che sono stati avviati i contatti con l'Inter. Trattandosi di un trasferimento non previsto, il presidente ha passato la palla a Hakan Safi (investitore del club, ndr) per coprire i costi aggiuntivi.

Mourinho, pur riconoscendo che Hakan è un centrocampista d'élite, ritiene che quei soldi debbano essere utilizzati per settori più urgenti. Soprattutto in considerazione del fatto che manca poco al preliminare di Champions League, già fatale un anno fa.

Non solo: secondo alcune indiscrezioni, lo stesso Mourinho sarebbe molto scontento per il ritardo dei trasferimenti di Skriniar e di due esterni, che vorrebbe avere a disposizione per il ritiro in Portogallo.

A innervosirlo sono anche le operazioni in entrata del Galatasaray: i giallorossi hanno ufficializzato Sané, Osimhen è in arrivo e Ederson potrebbe firmare da un momento all'altro. Per questo motivo l'ex allenatore della Roma sta facendo pressione sulla propria dirigenza affinché velocizzi le operazioni relative a Skriniar e ai due esterni. Mentre Calhanoglu non è la sua priorità.