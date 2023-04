Mourinho esalta Dybala: "Cercava la gioia che aveva perso, l'ha ritrovata qua alla Roma"

Mou sull'argentino: "Lui penserà che ha qualità per giocare nelle squadre top al mondo, ma qui ha trovato uno spazio di grande gioia e amore".

José Mourinho è intervenuto ai microfoni di Sky al termine di Roma-Feyenoord, match vinto dai giallorossi ai tempi supplementari: il 4-1 agli olandesi spiana la strada alla squadra capitolina che in semifinale affronterà il Bayer Leverkusen.

"La squadra ha giocato benissimo. Era una partita difficile da giocare e da gestire. La situazione di Dybala e l'infortunio di Wijnaldum ci hanno reso il compito difficile. Con intelligenza e coraggio siamo riusciti a fare una grande partita contro un'ottima squadra. Siamo stati superiori".

In collegamento con 'Sky', lo Special One ha risposto in tono sarcastico ai giornalisti presenti in studio

"Abbiamo uno studio pieno di campioni", il messaggio dallo studio, a cui Mou ha replicato: "Non c'è Cassano?".

L'allenatore portoghese ha poi esaltato la prova di Paulo Dybala, autore del goal allo scadere che ha permesso alla Roma di acciuffare i tempi supplementari, allontanando lo spauracchio di una cocente eliminazione.

"Tu saprai meglio di me l'ultimo anno alla Juventus, la mia sensazione è che più che la fiducia, cercava la gioia persa. L'ha ritrovata qua. Ha trovato un bel gruppo, un allenatore che lo capisce, un pubblico che lo ama".

Secondo Mou, l'ambiente Roma ha letteralmente rigenerato il numero 21 giallorosso:

"Sicuramente lui penserà che ha qualità per di più, per giocare in una delle squadre più forti del mondo, e se lo pensa, lo pensa bene. Però magari ha trovato qua uno spazio di grande gioia, di grande amore, e penso che questo lo si veda anche in campo"