Mourinho contro Chiffi: "Il peggior arbitro mai incrociato in carriera"

Il portoghese contro il fischietto padovano: "Il peggiore, e in carriera ne ho incontrati tanti veramente scarsi. La Roma non ha la forza di imporsi".

Diplomazia? No grazie. Non usa mezzi termini José Mourinho per definire la prestazione dell'arbitro Chiffi nella sfida tra Monza e Roma.

Ai microfoni di DAZN, il tecnico giallorosso ha pesantemente criticato il fischietto di Padova. Al centro delle sue rimostranze non c'è però il risultato dell'U-Power Stadium, quando più in generale un approccio alla professione.

"Giocare con il peggior arbitro trovato in carriera è dura, e ne ho incontrati tanti scarsi. L’arbitro non ha avuto influenza sul risultato ma è stata dura. Non è empatico, non crea rapporti con nessuno. Anche la Roma come società non ha la forza di dire ‘questo arbitro non lo vogliamo’, come fanno altre società. Ho smesso di lavorare a 20-30 minuti dalla fine perché sapevo sarebbe arrivato un rosso, come arriva sempre con lui. È dura."

Poi una strigliata d'orecchie anche alla società giallorossa, definita manchevole di polso a livello politico sulla questione arbitrale.

"La Roma deve crescere sotto questo punto di vista, non ha questa capacità o questo DNA, non lo so ma è dura. Sabato volevo stare con i pochi ragazzi rimasti per giocare contro una super squadra. Avevo una voglia tremenda di prendere il rosso, ma ho deciso di non farlo perché sabato volevo stare con i ragazzi”.