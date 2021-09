Mourinho con lucidità: "L'obiettivo della Roma non è vincere la Conference, ma con lo Zorya"

Dopo la vittoria all'esordio nella fase a gironi di Conference League contro il CSKA Sofia, la Roma di José Mourinho si prepara al secondo turno della nuova competizione UEFA, la sfida contro gli ucraini dello Zorya Lugansk.

Archiviata la sconfitta nel derby contro la Lazio nell'ultimo turno di Serie A, l'allenatore portoghese è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'impegno europeo dei giallorossi.

"Ho giocato contro lo Zorya qualche anno fa a dicembre e le condizioni erano diverse, ma queste condizioni sono molto buone per giocare. Non ho visto lo stadio, ma si sta bene".

"Abbiamo visto le partite che hanno giocato, in Europa League e in Conference League, comprese quelle nella Liga ucraina, come quella contro la Dinamo Kiev: non sappiamo se domani cambiano qualcosa. Hanno giocato con un modulo fisso, un 4-4-2 organizzato: proverà a metterci in difficoltà. Vogliamo vincere".

"Se mi chiedi se preferisco vincere la Champions o la Conference League, in maniera onesta ti dico la Champions. Stiamo giocando la Conference e ovviamente dobbiamo cercare di vincerla, però manca tanto. In questo momento l'obiettivo non è vincere qualcosa: l'obiettivo è passare il girone, se possiamo da primi, e vincere domani".

"Noi favoriti domani? Ho già giocato in Ucraina: con l'Inter abbiamo vinto all'ultimo minuto, con il Chelsea abbiamo pareggiato e con il manchester United abbiamo vinto 1-0. Lo Zorya sa perfettamente cosa fare: la gara di domani non ha nulla di facile".

"Se faccio turnover? Non esiste questo concetto di seconda squadra: ovviamente abbiamo la necessità di far riposare qualche giocatore e di dare opportunità ad altri. L'obiettivo è vincere la partita".