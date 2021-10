Mourinho senza mezzi termini: "Non sono uno st****o, la responsabilità è mia"

Ancora scossa per il clamoroso 6-1 subìto in Norvegia dal Bodø/Glimt, la Roma prova a riorganizzarsi in campionato con una sfida d'alta quota: all'Olimpico arriva il Napoli capolista del grande ex Luciano Spalletti.

Conferenza stampa vibrante per José Mourinho: lo 'Special One' si è preso tutte le colpe per la disfatta europea, difendendo al contempo la sua reputazione.

"C'è chi ride del mio operato alla Roma, i Friedkin hanno ereditato alcuni errori fatti in precedenza e lo stesso dicasi per Tiago Pinto. La proprietà ha tanti soldi e sono stati spesi bene, per imbastire un progetto che ha bisogno di tempo. Chi dice che Mourinho non è contento dice una bugia, e anche bella grossa.

Mourinho vuole più giocatori? Sì, come tutti. Mourinho chiede giocatori dello stesso livello? Sì, ma non è uno stronzo e ha rispetto per l'operato della società. Accetto la situazione e lo capisco. Un risultato come quello di Bodø capita una sola volta nella vita, io resto l'unico responsabile. Ho rischiato facendo giocare una squadra che avrebbe potuto perdere la partita: non credevo che potesse verificarsi un disastro del genere, ma la colpa è solo mia. Ho agito così per paura degli infortuni, del campo sintetico e della mancanza di alternative nei vari ruoli, e ho fatto male.

Un 6-1 col Napoli non cancellerebbe la prestazione in Norvegia e i miei errori. La prossima volta col Bodø ci sarà la squadra di sempre: se poi qualcuno si fa male, peccato. Facciamo un grande lavoro ma abbiamo ereditato una cicatrice emozionale relativa ad un'incredibile striscia di infortuni che non avevo mai visto in vita mia. Giovedì volevo far riposare chi gioca sempre, dando un'opportunità a chi si allena tanto".