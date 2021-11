La Roma ritrova il Bodø/Glimt, Mourinho: "Squadra diversa rispetto all'andata"

Reduce dalla sconfitta interna patita in campionato contro il Milan, la Roma torna a concentrarsi sulla Conference League e lo fa sapendo che anche in campo europeo è chiamata ad una pronta reazione. I giallorossi infatti, nella quarta giornata della fase a gironi, affronteranno quel Bodø/Glimt che nella gara d’andata è riuscito ad imporsi con un clamoroso 6-1.

José Mourinho ha presentato la sfida contro i norvegesi nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Il nostro obiettivo è quello di tornare a vincere per essere primi nel girone, ma non possiamo dire che la prossima sarà una partita decisiva. Non abbiamo dimenticato la gara d’andata, lì abbiamo sbagliato tutti. Non giocherà la stessa squadra vista in Norvegia, questo è chiaro. Già prima della partita avevo detto di avere dei timori legati al campo, al freddo, agli infortuni e alla stanchezza. Così come ho sbagliato io abbiamo sbagliato tutti”.