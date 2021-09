Mourinho annuncia: "Viña e Mkhitaryan in dubbio: no a Santon, l'alternativa è Tripi"

Le dichiarazioni dell'allenatore della Roma, José Mourinho, alla vigilia della trasferta sul campo del Verona, gara valida per il 4° turno di Serie A.

A caccia della settima meraviglia. La Roma di José Mourinho si prepara alla sfida contro il Verona allo Stadio 'Marcantonio Bentegodi', in programma domani alle 18:00. La formazione giallorossa, reduce dal 5-1 nella gara d'esordio della fase a gironi di Conference League, vuole continuare il percorso netto di questo inizio stagione, con sei vittorie su sei incontri disputati, e conquistare la settima vittoria di fila.

Di fronte ci sarà il Verona di Igor Tudor. L'allenatore croato è arrivato martedì scorso al posto di Eusebio Di Francesco, esonerato dopo il ko di misura a Bologna, ha firmato il contratto fino al termine della stagione con rinnovo automatico per un altro anno in caso di salvezza. Gli scaligeri vogliono scuotersi dopo un avvio negativo e una classifica che recita ancora zero punti.

Alla vigilia del match, l'allenatore della Roma, José Mourinho, è intevenuto - come di consueto - in conferenza stampa per presentare la gara che vedrà impegnata la formazione capitolina.

Il tecnico portoghese torna sulle dichiarazioni dopo la sfida contro il CSKA Sofia, quando ha parlato di risultato troppo largo in favore dei suoi ragazzi:

"Sarebbe troppo facile dire: siamo stati perfetti. Non voglio andare in questa direzione. Ogni partita analizziamo ciò che è andato ed i problemi. Da questo punto di vista, possiamo fare meglio. Non mi aspettavo un risultato così, ma possiamo fare meglio sulla qualità del gioco e sulla fase difensiva. Loro hanno avuto momenti di controllo".

Mourinho parla delle condizioni di Matias Viña e Henrik Mkhitaryan:

"Hanno due piccoli problemi. Abbiamo gente che lavora di qualità tremenda e mi aspetto di vedere cose positive e per questa ragione sono in attesa di capire se siano disponibili".

Si passa alla situazione di Gonzalo Villar, non al centro del progetto dello 'Special One':

“L’anno scorso giocava spesso e quest’anno di meno. Fonseca aveva una visione di calcio diversa dalla mia, il prossimo allenatore della Roma avrà idee diverse e magari chi è supertitolare con me non lo sarà con il prossimo, non ho problemi con lui. Magari il suo problema è che Cristante e Veretout stanno giocando molto bene ed è una cosa buona per la squadra, non ha senso parlare di chi gioca o no, come hai visto abbiamo cambiato tanto giovedì in Conference League perché ci fidiamo di tutti”.

Mourinho esclude l'utilizzo di Ibanez al posto di Viña in caso di forfait dell'uruguaiano:

"È ovvio che non sia un terzino che non possa giocare alto, può ricoprire il ruolo in emergenza ma con prospettiva difensiva. Non sarà mai un terzino".

Il portoghese promuove il giovane Tripi, terzino classe 2002 della Primavera, ed esclude il reintegro di Santon:

"Ho pensato a Tripi, che sarà convocato. Se ci saranno problemi, ci sarà Tripi che ha fatto il precampionato con noi, sa il nostro modo di giocare. È un giocatore intelligente che può ricoprire tutti i ruoli in difesa e anche a centrocampo. Ha un cuore intelligente e super romanista. Non penso al reintegro dei giocatori che non sono con noi. Santon? Non penso al reintegro dei giocatori che non sono con noi".

L'allenatore della Roma sottolinea le difficoltà della sua squadra contro un Verona che ha cambiato guida tecnica in settimana:

"Contro l’Hellas Verona avremo una difficoltà in più perché hanno qualità e poi loro hanno un nuovo allenatore e non abbiamo alcun tipo di rifermento. Possiamo solo guardare il passato di Tudor. Forse cambierà i suoi principi e forse giocherà in maniera diversa, ma non abbiamo una risposta certa e questa è una difficoltà extra per noi, non sappiamo come giocheranno. Loro sono bravi in uscita e nella penetrazione dei terzini, arrivano in zone pericolose e hanno profondità. L’Hellas Verona ha 0 punti però poteva fare punti contro Inter e Bologna, secondo me finiranno bene in classifica".

L'ex Tottenham sottolinea la grande abbondanza nelle scelte in attacco: