Il calcio e la Puglia piangono Pepè Lacarra: l'ex attaccante è morto a 36 anni

Attaccante ritirato nel 2022, ha giocato in Serie C e D: è scomparso dopo una malattia che ha caratterizzato i suoi anni di vita.

Il suo mestiere era l'attaccante, il calciatore: ha segnato in tutte le categorie in cui ha militato, e per questo motivo viene ricordato dalle sue ex squadre. Giuseppe "Pepè" Lacarra, però, non c'è più.

"I l presidente, i dirigenti, lo staff e tutti i giocatori si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Pepè Lacarra. Un esempio di forza, di coraggio e di amore per il calcio. Che la terra ti sia lieve, riposa in pace grande bomber".

Questo il messaggio del Molfetta, uno dei suoi ultimi club: nel 2022 aveva appeso gli scarpini al chiodo, dopo l'esperienza al Matera.

Ha giocato in Serie C e in Serie D: ha vestito le maglie di Como, Andria e Turris, tra le altre. Nativo di Modugno, il calcio e la Puglia lo piangono.

"Una notizia drammatica. Ci ha lasciati Pepè Lacarra a soli 36 anni dopo una lunga battaglia contro un male incurabile".

Lacarra, come spiega il Barletta sui suoi canali social, era malato: lascia tutti a 36 anni, con il ricordo dei suoi goal.