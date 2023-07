Calcio in lutto: è morto Luisito Suarez

L'ex stella dell'Inter si è spenta all'età di 88 anni. In nerazzurro ha trascorso nove anni, vincendo tre Scudetti e due Coppe dei Campioni.

Il mondo del calcio si sveglia con un lutto. Si è spento a 88 anni Luis Suarez Miramontes, da tutti conosciuto come Luisito, ex centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola.

Suarez ha vestito anche la maglia dell'Inter per ben 9 stagioni, dal 1961 al 1970 nel corso delle quali ha vinto tre Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

Una carriera di successi la sua, costellata di trofei internazionali il cui punto più alto è stata la vittoria dell'Europeo con la Spagna nel 1964.

Suarez è stato anche il primo e fin qui resta ancora l'unico calciatore spagnolo ad aver vinto il Pallone d'Oro nel

Gli ultimi tre anni della sua carriera, fino al 1973, lo spagnolo li ha trascorsi con la maglia della Sampdoria prima di ritirarsi dal calcio giocato e iniziare la carriera da allenatore.

In panchina ha guidato l'Inter in tre occasioni: nel 1974, nel 1992 e nel 1995 non riuscendo però a replicare i successi ottenuti in nerazzurro da calciatore.