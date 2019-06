Shock nel mondo del calcio: è morto José Antonio Reyes

Una bruttissima notizia scuote il mondo del calcio a livello mondiale. A causa di un incidente stradale verificatosi questa mattina a ha perso la vita il calciatore spagnolo Josè Antonio Reyes .

L'ex attaccante di Siviglia ed , attualmente all' Extremadura , aveva 35 anni. L'accaduto ha ovviamente scosso in primis i club nei quali Reyes ha militato, che attraverso i social hanno espresso il loro sgomento.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz

Questo il comunicato emesso dal Siviglia, squadra con la quale ha collezionato ben 242 presenze e 37 goal, conquistando tre edizioni dell' (poi vinta altre due volte quando ha militato nell'Atletico Madrid).

"Non potremmo dare una notizia peggiore. Il nostro amato Josè Antonio Reyes è morto in un incidente stradale. Riposa in pace".