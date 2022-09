Morte Elisabetta II, le reazioni del calcio: il Manchester United scende in campo

Il calcio reagisce alla scomparsa della Regina di Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord e dei reami del Commonwealth.

E' una giornata storica per tutto il mondo, quella caratterizzata dalla scomparsa di Elisabetta II, Regina di Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord e degli stati del Commonwealth.

Ed è storica e strana allo stesso tempo, considerando che in Europa League e in Conference League ci sono squadre inglesi impegnate.

Nel caso dell'Arsenal, tra l'altro, in campo: o meglio, negli spogliatoi. A Zurigo i Gunners rientrano dall'intervallo scossi e dopo aver appreso la notizia: sul tabellone luminoso del Kybunpark appare una foto della Regina.

Le due squadre si riuniscono a centrocampo e le tributano un minuto di silenzio, in un'atmosfera spettrale: a tratti quasi incredibile.

L'altra domanda era rivolta alla partita tra Manchester United e Real Sociedad, in Europa League, in programma a Old Trafford: i Red Devils, tramite una nota, hanno comunicato che scenderanno regolarmente in campo contro gli spagnoli, come previsto, ma con il lutto al braccio.

"Come da indicazioni di FA e UEFA, la partita di Europa League di questa sera contro la Real Sociedad si giocherà come previsto, a Old Trafford".

Stessa sorte per la sfida di Conference League tra West Ham e Steaua Bucarest, fissata al London Stadium: si gioca, in sinergia tra FA e UEFA, con un minuto di silenzio.

Anche in Italia, in occasione di Lazio-Feyenoord, è stato tributato un minuto di silenzio per la Regina Elisabetta II, a testimonianza della sua impronta lasciata nella storia.

In una giornata che passerà, appunto, sicuramente alla storia anche per il mondo del calcio, che si adegua a quanto succede di ora in ora, spiazzato, come tutti.