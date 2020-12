Morata, squalifica ridotta a una giornata: col Genoa ci sarà

Accolto parzialmente il ricorso della Juve sulla squalifica di Alvaro Morata, espulso a Benevento: da 2 a un turno di stop, col Genoa potrà esserci.

La sorride. Accolto parzialmente il ricorso relativo all'espulsione di Alvaro Morata a : lo spagnolo, col , sarà disponibile.

Il club bianconero, ha visto ridotta la squalifica del bomber tornato in estate dall' : da due ad una giornata, già scontata sabato scorso nel derby col , con multa di 8mila euro.

Morata, dopo la decisione presa dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, domenica alle 18 potrà dunque scendere in campo e prendere parte a Genoa- .

Probabile che a questo punto, Paulo Dybala si accomodi in panchina e al fianco di Cristiano Ronaldo gli venga ancora una volta preferito il numero 9 iberico. La 'Joya', era l'uomo chiamato a sostituire Morata nel caso in cui il ricorso non fosse stato accolto.