Morata non si ferma più: "Prima avevo più preoccupazioni"

E’ un momento di forma straordinario quello che sta vivendo Alvaro Morata. L’attaccante dell’ infatti, segnando venerdì con la maglia della contro Malta, ha tagliato l’incredibile traguardo delle sette partite consecutive con un goal all’attivo.

L’ex punta della , parlando dal ritiro della Nazionale, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Sto vivendo un bel momento, anche se quello che conta è il finale di stagione, il riuscire a vincere titoli e l’entrare nella lista dei convocati per l’Europeo. In passato avevo più preoccupazioni nella testa ora ho la capacità di essere sempre in partita”.