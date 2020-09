Morata su Pirlo: "E' fatto per allenare la Juventus"

Alvaro Morata torna alla Juventus dopo quattro anni: "Voglio segnare tanto ma l'importante è vincere, il calcio è uno sport di squadra".

Sono passati quattro anni da quando Morata ha salutato la per tornare al , dove però non è riuscito a sfondare. Poi ecco l'avventura al ed il ritorno a Madrid, ma sponda Atletico.

Adesso quindi Morata cerca di nuovo il rilancio a , città in cui ha vissuto forse le migliori stagioni della sua carriera risultando tra le altre cose decisivo per la conquista della finale Champions di Berlino nel 2015.

"E' molto bello essere qua dopo un percorso che mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo, siamo andati via in due e torniamo in cinque. Quindi sono molto felice. Forse non ho passato bei momenti, ma ora sono al posto giusto nel momento giusto e so cosa devo fare".

Morata spiega poi le sue prime impressioni su Pirlo versione allenatore.

"E' stato un bellissimo effetto, sapevo prima che avrebbe fatto l'allenatore della perché è fatto per questo. E' ciò di cui ha bisogno la Juventus".

Riguardo al numero di goal Morata risponde in modo chiaro.

"Voglio segnare tanto, sono un attaccante, ma ho visto tanti attaccanti segnare 40 goal e non vincere niente. La cosa più importante è vincere come squadra. Se si guardano solo i numeri singoli, allora bisogna guardare il tennis".

L'attaccante spagnolo poi fa chiarezza su quali siano i suoi sogni a livello professionale.

"Non mi nascondo: il mio sogno da bambino era quello di giocare per l'Atletico. Ma la Juve ha creduto in me quando ero un ragazzino e sognavo di tornare qua . So che la gente ama parlare, soprattutto di me".

Morata infine racconta il rapporto con Cristiano Ronaldo, suo compagno già ai tempi del Real Madrid.