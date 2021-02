Morata di nuovo out: deve recuperare dall'infezione virale

L'attaccante della Juventus non ha partecipato all'allenamento del mercoledì: nell'ultimo match dei bianconeri era entrato nella ripresa.

Alvaro Morata nuovamente a rischio per le prossime gare della Juventus, a cominciare da quella contro il Verona prevista sabato 27 febbraio alle 20:45. L'attaccante bianconero non si è allenato nella giornata di mercoledì, nuovamente indisponibile.

L'ex attaccante del Chelsea ha iniziato benissimo la stagione con la Juventus, per poi rimediare diversi problemi fisici e dunque un'infezione virale che ne ha limitato le ultime uscite. Contro il Crotone, lunedì, ha recuperato per la panchina, riuscendo ad entrare negli ultimi venti minuti.

Ad annunciarlo la stessa Juventus in un comunicato ufficiale:

"Non ha partecipato all’allenamento odierno Alvaro Morata, che prosegue il suo recupero dall’infezione virale".

Tredici goal in ventinove presenze ufficiali dal ritorno alla Juventus per Morata, tra i migliori cannonieri di Champions in questa stagione con sei realizzazioni. L'ultimo goal in Serie A risale oramai però a metà dicembre, nel match contro il Parma vinto per 4-0 (in cui ha fornito anche due assist).

Sia contro il Porto che contro il Crotone, Morata non ha giocato titolare a causa dell'infezione virale che potrebbe tenerlo fuori anche per la gara contro il Verona. La Juventus non vuole correre rischi, considerando il ritorno di Champions League previsto per il prossimo 9 marzo.

Se Morata non dovesse recuperare contro il Verona, Pirlo proporrà ancora una volta Kulusevski al fianco di Cristiano Ronaldo. Attesa per Paulo Dybala, k.o da diverse settimane ma in miglioramento: l'argentino proverà a recuperare per la sfida del Bentegodi.