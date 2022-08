Lo strano caso di Dany Mota: non convocato e in goal in Monza-Torino

L'attaccante della formazione di Stroppa non figurava tra i giocatori disponibili alla vigilia del match con i granata: segnerà l'1-2.

La prima partita del Monza in Serie A è terminata con una sconfitta, davanti a un Brianteo non pienissimo, ma comunque in festa per l'esordio della formazione di Stroppa.

A far discutere, comunque, è la prima storia rete in massima serie dei brianzoli, siglata da uno dei simboli della promozione del Monza: Dany Mota Carvalho.

L'attaccante portoghese ex Sassuolo e Juventus sembrava dover saltare la sfida contro il Torino, terminata 1-2 (con le reti degli ospiti di Miranchuk e Sanabria) per una forte contusione.

Stroppa, infatti, non lo ha inserito nella lista dei giocatori convocati per la gara del Brianteo diramata alla vigilia: una scelta forzata corretta comunque nel corso della sfida.

Partito con un attacco composto da Petagna e Caprari, il Monza ha poi sostituito Ranocchia per far entrare Dany Mota che al 94' ha siglato l'unica rete dei suoi.

Non un episodio che si vede spesso, questo, considerate le aspettative e le attese relative alla partita dei brianzoli: il suo è uno strano caso, dunque, culminato con la rete.

Che, tra l'altro, come detto è anche la prima storia in Serie A, in una serata da ricordare al di là della sconfitta contro la formazione di Juric: che servirà senz'altro, ma che arriva all'esordio di un campionato lunghissimo.