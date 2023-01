Giallo e proteste dopo il triplice fischio: Berardi furioso al termine di Monza-Sassuolo

L'attaccante neroverde ha prima rimediato un'ammonizione, poi è esploso contro l'arbitro: frenato dai compagni di squadra.

Una domenica da dimenticare per Domenico Berardi, autore di una prova opaca in Monza-Sassuolo: gara molto importante per i neroverdi, terminata in parità.

L'1-1, comunque, non dice tutto della partita della squadra di Alessio Dionisi, che vive un periodo assai complicato e che in classifica, adesso, soffre e teme l'avanzare del Verona.

Come detto, però, spicca in negativo la prova di Berardi, che durante il match ha avuto più occasioni a disposizione per regalare ai suoi la gioia del goal: tutte sciupate.

Forse è anche per questo motivo che, nel finale, è apparso notevolmente nervoso, tanto che al 94' rimedia un cartellino giallo per proteste nei confronti di Prontera, arbitro della partita.

"Sono il capitano, ti sto parlando".

Questa la frase urlata al direttore di gara: da lì in poi saltano i nervi. Prima Berardi ruba palla a Dany Mota Carvalho, mandandolo platealmente "a quel paese", poi dopo il fischio finale si dirige verso lo stesso Prontera.

Il tono è acceso, l'atteggiamento pure: i compagni provano a fermarlo e si accende una mischia proprio attorno al neroverde, composta dagli stessi giocatori del Sassuolo che provano a tranquillizzarlo, ma lui è una furia.

Una partita, e una domenica, da dimenticare per il capitano della formazione di Dionisi che, adesso, guarda la classifica con fare poco tranquillo.