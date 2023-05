Monza-Napoli, gesto di cuore di Spalletti: porta un piccolo tifoso in campo e in panchina

Bell'episodio che ha coinvolto il tecnico azzurro prima del match dell'U-Power Stadium: "Il calcio avrà un grande futuro".

Il campionato del Napoli è praticamente finito: o meglio, va avanti, ma con la consapevolezza di essere Campione d'Italia da diverse giornate.

Gli azzurri a poche gare dalla fine fanno tappa all'U-Power Stadium di Monza per sfidare la formazione allenata da Raffaele Palladino: il clima disteso si nota già dagli istanti che precedono il fischio d'inizio.

Luciano Spalletti, una volta arrivato in pullman allo stadio, ha notato un bambino tra i tanti tifosi che hanno atteso il Napoli, e non ci ha pensato due volte: lo ha preso in braccio e lo ha portato con sè.

"Ce ne sono centinaia di bambini fuori per vedere arrivare il pullman dei calciatori del Napoli e questo si smaniava particolarmente di dare il cinque a tutti: 'Mister, mister, portami in panchina con te'. Allora gli ho fatto fare il giro degli spogliatoi e poi l'ho portato in campo da dentro".

Scene poi riprese dalle telecamere di DAZN: belle, bellissime, con Spalletti che ha fatto sedere in panchina il piccolo tifoso.

"Lui faceva 'Wow, che cosa bellissima'. E' stato molto carino. La presenza di molti bambini così è il segno che il calcio avrà un grande futuro".