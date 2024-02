This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Images Serie A U-Power Stadium GUARDA MONZA-MILAN SU Monza-Milan in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie AMonza vs AC MilanMonzaAC Milan Una sorta di Derby lombardo quello tra Monza e Milan: le formazioni del match e dove guardarlo in TV e streaming. MONZA-MILAN: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Derby lombardo in Serie A: il Monza ospita il Milan per la gara della domenica sera della venticinquesima giornata di Serie A. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte I brianzoli non vincono da tre partite, ovvero dal successo contro il Sassuolo firmato da Colpani: poi due pareggi contro Udinese e Verona, entrambi per 0-0. I rossoneri hanno strapazzato il Rennes in Europa League, per 3-0, con una prestazione da applausi all'andata dei sedicesimi di finale: in campionato, invece, nell'ultima giornata vittoria contro il Napoli firmata da Theo Hernandez a San Siro. Tutto su Monza-Milan: GOAL vi offre le formazioni ufficiali e le informazioni su dove guardare la partita in TV e streaming. MONZA-MILAN IN DIRETTA OGGI 18 FEBBRAIO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Monza-Milan Competizione 25ª di Serie A Data 18 febbraio 2024 Orario 20:45 Stadio U-Power Stadium (Monza) MONZA-MILAN IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A OGGI DAZN Guardala qui MONZA-MILAN IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI MONZA-MILAN PROBABILE FORMAZIONE MONZA Dubbio Izzo-D'Ambrosio per Palladino in difesa, con Valentin Carboni che dovrebbe partire dalla panchina in favore dell'inserimento di Mota. Colombo in vantaggio su Djuric in avanti. MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. PROBABILE FORMAZIONE MILAN Thiaw ancora titolare dopo la sfida contro il Rennes: Adli si candida per una maglia dal primo minuto, scalzando Reijnders, mentre Giroud dovrebbe andare in panchina per rifiatare. Al suo posto giocherà Jovic. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.



MONZA-MILAN: IL CONFRONTO Sono 15 in totale i precedenti tra Monza e Milan: l'unica vittoria dei brianzoli risale alla stagione 1964/65, ovvero al primo turno di Coppa Italia concluso con la vittoria del Monza ai rigori. All'andata secco 3-0 sei rossoneri. Precedenti 14 Vittorie Monza 1 Pareggi 0 Vittorie Milan 13