Monza, ora è ufficiale: Gytkjaer è un nuovo giocatore dei brianzoli

Il nazionale danese giocherà in Serie B l'anno prossimo. Ha appena vinto la classifica marcatori in Polonia.

Ora è ufficiale: il Monza fa il colpo Christian Gytkjaer. Il bomber danese classe 1990, capocannoniere del campionato polacco è il regalo del club per la Serie B.

"AC Monza dà il benvenuto a Christian Lund Gytkjaer, grande acquisto per il reparto offensivo biancorosso, che ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo".

Contratto di due anni, fino al 2022, più un'opzione per il terzo per l'ex Lech Poznan, che ha giocato anche nel Rosenborg (vincendo la classifica cannonieri), nel 1860 e nel Nordsjaelland.

Gytkjaer è stato ufficialmente presentato ggi all'autodromo, in occasione della presentazione delle nuove maglie della squadra brianzola targata Berlusconi-Galliani.

Il classe 1990 è anche un nazionale danese: ha collezionato 9 presenze e 5 goal, arrivati tutti nel 2019. Nel suo palmarès vanta due titoli di miglior marcatore: quello appena conquistato in e in Norvegia nel 2016. Spera di fare tre in B con il Monza, alla conquista della A.