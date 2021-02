Monza, Galliani positivo al Covid-19: è in isolamento

Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19 dopo gli ultimi controlli: come da prassi si trova in isolamento domiciliare.

Dopo Marotta e Ausilio, si allunga la lista dei dirigenti positivi al Coronavirus: l'ultimo in ordine di tempo ad aggiungersi è Adriano Galliani.

L'amministratore delegato del Monza ha scoperto la sua positività in seguito agli ultimi controlli effettuati, alla vigilia della sfida contro il Cittadella in programma domani pomeriggio all'U-Power Stadium. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale della società.

"A.C. Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19, a seguito dell'ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L'Amministratore Delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio".

Galliani si trova in isolamento presso il suo domicilio e, ovviamente, non potrà seguire dal vivo la partita contro i veneti: dovrà accontentarsi di fare il tifo per Boateng e compagni dalla tv.